27 февраля Полина Гагарина выступает в Новосибирске с большим шоу «Навсегда» — и пока поклонники занимают места в «Сибирь-Арене», за кулисами звёздной жизни певицы разворачиваются куда более захватывающие сюжеты.

Долг на 10 миллионов: налоговая пришла за певицей

В феврале 2026 года стало известно, что Федеральная налоговая служба предъявила Гагариной задолженность на сумму более 10,6 миллиона рублей. Три компании певицы — «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком» — в 2024 году заработали 450 миллионов рублей выручки, при этом по упрощённой системе налогообложения уплатили всего 15 миллионов. Налоговики предупредили о возможной блокировке счетов всех трех юридических лиц до полного погашения долга.

Шаман в постели и особняк за 500 миллионов

Журналисты «Комсомольской правды» в конце 2025 года выяснили, что Гагарина переехала в особняк на Новой Риге стоимостью около 500 миллионов рублей вместе со Стасом Миковым. Миков пять лет танцевал в коллективе певицы, был женат на ее подруге, а в 2023 году закрутил роман с Гагариной. Сейчас бывший танцор позиционирует себя в соцсетях как «телесный терапевт и шаман по призванию». Певица публично не комментирует свою личную жизнь, однако пара проводит отпуск вместе.

Райдер со скандалом: виски убрала, но вино оставила

В ноябре 2024 года Гагарина переписала свой концертный райдер. Ранее в списке значились виски 12-летней выдержки, шампанское Ruinart за 25 тысяч рублей и коньяк Courvoisier VSOP. После инцидента с певицей Глюкозой, чье поведение на концерте в Красноярске зрители связали с алкоголем, Гагарина исключила из списка крепкий алкоголь. В обновленном райдере остались две бутылки тихого вина — красное Saint-Joseph и белое Sauvignon Blanc.

Уход из «Голоса»: «Я пошла, я не могу»

В начале 2025 года на съемках шоу «Голос» Гагарина несколько раз вступала в конфликт с оперной певицей Хиблой Герзмавой — обе наставницы боролись за одних и тех же участников. Когда вокалистка Эмилия выбрала команду Антона Беляева, Гагарина встала с кресла и произнесла: «Я пошла, я не могу». Певица покинула студию прямо во время съемок, и кресло наставника осталось пустым.

Два развода и клятва «больше никогда»

Гагарина была официально замужем дважды. Первый муж, актер Петр Кислов, уехал на съемки после рождения сына, оставив певицу с послеродовой депрессией. Второй брак — с фотографом Дмитрием Исхаковым — продлился шесть лет и закончился разводом в декабре 2020 года, сопровождавшимся финансовыми разногласиями. Сейчас Гагарина заявляет: «Больше никогда не выйду замуж».