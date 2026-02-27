В Новосибирской области будут развивать городскую железную дорогу: власти и РЖД договорились о создании единых проездных и транспортно-пересадочных узлов

Правительство Новосибирской области, мэрия города Новосибирска и ОАО «РЖД» заключили трёхстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2026–2031 годы. Документ подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

«Основой транспортной инфраструктуры любого мегаполиса является рельсовый каркас, то есть сочетание метрополитена, трамвая и пригородной электрички. Новосибирску необходимо развитие городской железной дороги. Соглашение, которое мы сегодня подписываем, определит направление дальнейшего движения в этом вопросе. Вместе с «Российскими железными дорогами» и правительством Новосибирской области мы уже реализовали в городе несколько крупных инфраструктурных проектов и будем продолжать эту работу», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

По словам главы города, особое внимание со стороны муниципалитета уделяется развитию железнодорожного сообщения в южном направлении – с Академгородком и Бердском, созданию транспортно-пересадочных узлов и реализации проекта «Городская железная дорога».

Трёхсторонние соглашения заключаются с 2002 года, каждый раз документ подписывается на шесть лет. Документ направлен на реализацию транспортной стратегии России, утверждённой Правительством РФ, стратегии научно-технологического развития страны, стратегии социально-экономического развития Новосибирской области, а также программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подписание нового соглашения – важное событие, имеющее большое значение для всех жителей региона.

«Российские железные дороги» – крупнейшая компания, надежный партнер для области и для города. Сложно вспомнить сферы, где бы мы не участвовали и не реализовали совместные проекты: это и развитие экономики, и развитие социальной сферы, медицины, спорта, образовательные проекты, конечно же, проекты, связанные с патриотическим воспитанием и помощью нашим землякам, которые участвуют в специальной военной операции. Подписание нового соглашения откроет новую главу в истории нашего партнёрства», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай выразил благодарность руководству региона и города Новосибирска за поддержку развития железнодорожного транспорта. Он отметил, что компания всегда ответственно подходит к вопросам сотрудничества, а выстроенное взаимодействие с областью и городом позволяет реализовывать важные транспортные и инфраструктурные проекты.

«Все пункты прошлого соглашения нами выполнены на 100%. Все необходимые ресурсы на железной дороге имеются, и мы будем продолжать оставаться надёжным партнёром для регионов, которые обслуживают дорогу, в частности, для Новосибирской области», – подчеркнул Александр Грицай.

В рамках соглашения стороны рассмотрят возможность развития комплексного транспортно-пересадочного узла около станции «Новосибирск-Главный» с организацией стыковки городского и пригородного транспорта. Также обсудят перспективы реконструкции остановочных пунктов «Речной вокзал» и «Гагаринская».

В перспективных планах сотрудничества, помимо прочего, – организация железнодорожного сообщения с аэропортом «Толмачёво».

Участники будут взаимодействовать в вопросах организации мультимодальных перевозок, в том числе с оформлением единого проездного документа на различные виды транспорта, такие как «электропоезд – автобус» и «электропоезд – метро».

Кроме того, предусмотрено сотрудничество сторон в вопросах обеспечения транспортной безопасности, предупреждения травматизма на железнодорожном транспорте, благоустройства железнодорожных переходов и переездов, а также взаимодействие в проведении экологических и природоохранных мероприятий.