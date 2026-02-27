ОАО «РЖД» заключило трехстороннее соглашение о сотрудничестве с органами власти в Новосибирской области

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между ОАО «РЖД», правительством области и мэрией города на 2026 – 2031 годы.

Соглашение предусматривает сотрудничество в развитии железнодорожного транспорта на территории региона, реализацию экологических, природоохранных мероприятий и другие направления.

Александр Грицай сообщил, что за последние шесть лет в реализацию значимых проектов на территории Новосибирской области холдинг «РЖД» инвестировал более 97 млрд рублей.

– Железная дорога всегда ответственно подходит к сотрудничеству, реализация взаимных обязательств позволяет многое сделать для повышения безопасности движения, доступности железнодорожного транспорта, – сказал начальник ЗСЖД Александр Грицай.

За время действия предыдущего соглашения в 2020 – 2025 годах почти вдвое увеличен объем погрузки в контейнерах. Этого удалось достичь, в том числе, благодаря открытию в 2023 году транспортно-логистического центра «Сибирский», примыкающего к станции Чик. Добавим, что в феврале этого года вблизи станции открылся вагоноремонтный комплекс с современной системой обслуживания и ремонта грузовых вагонов.

За шесть лет перевезено более 137 млн пассажиров. Драйвером роста выступили пригородные перевозки, которые за этот период увеличились на 40%. Этому способствовало улучшение инфраструктуры, обновление вокзальных комплексов и парка пригородных поездов, создание удобных сервисов для покупки билетов.

Губернатор Андрей Травников отметил, что регион давно эффективно взаимодействует с Западно-Сибирской железной дорогой. Благодаря партнерству Новосибирская область продолжает реализацию важных инвестпроектов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, социальной сферы, медицины, спорта.