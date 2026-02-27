В Новосибирске двух вымогателей отправили в колонию на сроки 8 и 9,5 лет

Ленинский районный суд Новосибирска 27 февраля 2026 года вынес приговор двум гражданам Таджикистана, которые в составе организованной группы из шести человек более двух лет вымогали деньги у женщины, оказывавшей интимные услуги, сообщили в суде. Рассказываем, как действовала эта схема и какие сроки получили осуждённые.

Мухамади Шоев и Манучехр Бобомуродов с весны 2022 года вместе с четырьмя неустановленными соучастниками — все они граждане Таджикистана — вымогали деньги у женщины, которая выполняла функции сутенёра. Она организовывала оказание интимных услуг девушками из стран ближнего зарубежья.

Участники группы угрожали потерпевшей применением насилия и распространением порочащих сведений. Взамен они обещали урегулировать конфликтные ситуации в сфере интимных услуг и защитить от вмешательства правоохранительных органов. За два с лишним года женщина передала вымогателям 4 043 450 рублей.

12 июля 2024 года Шоева и Бобомуродова задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд 14 июля 2025 года по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Суд признал обоих виновными. Шоев получил 8 лет лишения свободы, Бобомуродов — 9 лет 5 месяцев. Оба отправятся в колонию строгого режима. Четверо других участников группы до сих пор не найдены.