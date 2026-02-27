В Новосибирске в день концерта Гагариной вспомнили главные скандалы певицы

27 февраля Полина Гагарина выступает в новосибирской «Сибири-Арене» с масштабным шоу «Навсегда». Концерт проходит на фоне претензий со стороны Федеральной налоговой службы, которая в феврале 2026 года предъявила певице задолженность на сумму более 10,6 млн рублей. Рассказываем, что известно о финансовых и личных событиях в жизни артистки.

Три компании Гагариной — «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком» — в 2024 году получили выручку в размере 450 млн рублей. При этом по упрощенной системе налогообложения они уплатили всего 15 млн рублей. Налоговики предупредили о возможной блокировке счетов всех трех юридических лиц до полного погашения долга.

Параллельно с финансовыми разбирательствами в жизни певицы происходили перемены иного рода. Стало известно, что в конце 2025 года Гагарина переехала в особняк на Новой Риге стоимостью около 500 млн рублей вместе со Стасом Миковым — бывшим танцором её коллектива, который сейчас позиционирует себя как «телесный терапевт и шаман по призванию». Миков пять лет работал в команде артистки, был женат на её подруге, а в 2023 году начал встречаться с Гагариной. Сама певица публично не комментирует свою личную жизнь.

Изменился и концертный быт певицы. В ноябре 2024 года Гагарина переписала свой райдер, убрав из него крепкий алкоголь — виски 12-летней выдержки, шампанское Ruinart и коньяк Courvoisier VSOP. В обновленном списке остались две бутылки тихого вина — красное Saint-Joseph и белое Sauvignon Blanc.

Пикантные подробности этих и других событий в жизни Полины Гагариной читайте в материале Сиб.фм.