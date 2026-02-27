От «Кукушки» до «Драмы». Полина Гагарина собрала полную «Сибирь Арену» на концерте 27 февраля. ОНЛАЙН

Новое шоу «Навсегда» — это масштабная сценическая история, в которой Полина Гагарина проведёт зрителя по ключевым этапам своей жизни и творчества. Пространство зала превратится в череду визуальных инсталляций с эффектным светом и мощным живым звуком, создающим ощущение полного погружения.

Обновлено в 21:03. Артистка исполняет песню «Меланхолия».

Обновлено в 20:55. Гагарина обратилась к зрителям, сидящим в партере.

«Любимый партер, я знаю, что билеты очень дорогие. Я знаю, что должны высидеть определенное время, чтобы, так сказать, окупить в полной мере», — пошутила артистка.

Обновлено в 20:43. Полина Гагарина рассказала, что была просто в шоке от мороза в Новосибирске. Говорит, что было -34 градуса.

Обновлено в 20:27. Артистка поприветствовала гостей концерта и начала петь «Бабочки в животе».

Обновлено в 20:22. Полина Гагарина вышла на сцену Сибирь-Арены. Исполняет песню «С тобой навсегда».

Программа выстроена как музыкальная хроника: от ранних работ до сегодняшнего дня. В концерте прозвучат композиции из нового альбома, а также известные хиты, представленные в обновлённом звучании. Каждая песня станет частью единой драматургии, отражающей разные периоды карьеры артистки.

Двухчасовое шоу обещает не только концерт, но и взгляд за кулисы — в личное и профессиональное пространство певицы. Организаторы подчёркивают, что зрители смогут почувствовать себя участниками происходящего, а не просто наблюдателями.

