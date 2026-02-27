Новосибирским рыбакам грозит штраф до полумиллиона с 1 марта

С 2025 года в России действуют обновленные правила любительской рыбалки, которые распространяются и на водоемы Новосибирской области. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей, конфискация снастей и лишение свободы на срок до пяти лет, следует из норм КоАП РФ и Уголовного кодекса. Рассказываем, что изменилось в 2026 году и какие ограничения действуют сегодня.

Путевка через смартфон

На водоемах с установленными квотами и в охраняемых зонах рыбакам теперь необходимо оформлять электронную путевку через портал «Госуслуги». Процедура занимает несколько минут — достаточно выбрать водоем, дату и вид рыбы. На большинстве общедоступных водоемов путевка по-прежнему не требуется, однако статус конкретного места лучше уточнять заранее.

Сколько рыбы можно выловить

Суточная норма вылова строго ограничена. Общий лимит на одного рыбака составляет 5 кг в сутки, для «мирных» видов (карп, лещ, плотва, карась) — до 10 кг. Хищников — щуку, окуня, судака — разрешено ловить не более чем по 5 особей. На осетровых действует полный запрет: вылов даже одной рыбы влечет за собой уголовное преследование. Если длина судака меньше 40 см, а леща — меньше 25 см, рыбу нужно немедленно

Какие снасти запрещены

Список запрещенных снастей остается неизменным. Электроудочки — это уголовная статья. Сети запрещены полностью, причем нахождение с сетью ближе чем в 500 метрах от воды уже считается нарушением. На одного рыбака допускается не более пяти спиннингов и десяти крючков.

Нерестовый запрет

С 1 апреля по 10 июня действует запрет на рыбную ловлю в период нереста. Ловить рыбу можно только с берега, одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком. Штрафы в этот период удваиваются, а инспекторы ГИМС МЧС и Росрыболовства используют беспилотники для контроля за водоемами.

Сколько стоит нарушение

По статье 8.37 КоАП штраф составляет от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией снастей и судна, за использование запрещенных орудий лова — от 5 до 10 тысяч. Уголовная ответственность по статье 256 УК наступает при крупном ущербе: от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. При групповом браконьерстве — до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Штраф, не оплаченный в течение 60 дней, удваивается, судебные приставы вправе наложить арест на счета, лодку и мотор.