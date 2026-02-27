В Толмачёво стартовал турнир по мини-футболу среди районных команд

В Толмачёво Новосибирского района стартовал зимний турнир по мини-футболу на кубок главы Толмачёвского сельсовета. На соревнования приехали команды из Новосибирска, Борового, Коченёво и других районов области, что фактически вывело турнир на областной уровень. Торжественное открытие прошло в спортивном зале школы № 61, сообщила администрация Толмачёвского сельсовета. Рассказываем, как прошла церемония и кто стоит за организацией турнира.

Церемонию открыли юнармейцы отряда «Звезда», которые внесли в зал государственный флаг, флаг Новосибирской области и флаг Толмачёвского сельсовета. Зал встал под гимн России.

Глава администрации Толмачёвского сельсовета Дмитрий Емельянов обратился к участникам и, открыв соревнования, символически ударил по мячу. «Даже если вы очень хорошо играете в футбол, бывают удачные матчи и не очень. Так что желаю вам удачи, и пусть победит сильнейший», — сказал Емельянов.

Депутат Толмачёвского сельсовета Сергей Шульгин рассказал, как возникла идея проведения турнира.

«Я, как человек, посвятивший спорту большую часть жизни, понимаю важность развития детско-юношеского спорта, поэтому мы выступили с инициативой о проведении наших внутренних турниров. Результат получился просто потрясающий», — отметил Шульгин и вручил организаторам благодарственные письма.

Директор школы № 61 Ирина Вьюга подчеркнула, что школа открыта для спортивных мероприятий и готова принимать юных спортсменов.

После торжественной части перед участниками выступили юные борцы спортивного клуба «Патриот» из города Обь под руководством Анатолия Шишко, ученица школы № 100 Кира Куршекова исполнила песню, а акробатическое шоу «Адреналин» завершило программу сложными трюками и сальто. Правила турнира объяснил главный судья соревнований Иван Собордин, после чего команды приступили к играм.