В Новосибирске показали фотографии первой жительницы Академгородка Елены Куклиной после её смерти

25 февраля на 98-м году жизни скончалась Елена Александровна Куклина — ветеран науки и одна из тех, кто стоял у истоков новосибирского Академгородка.

Коллеги и жители вспоминают её вклад в развитие научной и культурной среды, делятся архивными снимками, в том числе фотографиями с празднования 96-летия исследовательницы.

Елена Куклина родилась в 1928 году в Хабаровске. В военные годы поступила на филологический факультет Казахского государственного университета. Позднее стала сотрудником Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, где участвовала в подготовке пятитомной «Истории Сибири». Этот труд был удостоен государственной премии.

В первые годы становления Академгородка учёные нередко сами помогали строить инфраструктуру. Елена Александровна принимала участие в возведении Дома учёных. После создания отдельного Института филологии СО РАН она продолжила работу там, занимаясь литературоведением и опубликовав около ста научных работ.

Даже выйдя на пенсию в 1998 году, Куклина оставалась активной участницей жизни научного сообщества. На фотографиях, сделанных 22 декабря 2024 года в день её 96-летия, она запечатлена в кругу семьи и коллег — с неизменной улыбкой и интересом к происходящему.