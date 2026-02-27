Силовиков пытались закидать продуктами в кафе уйгурской кухни в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону вместе с полицией проверили соблюдение паспортного режима в кафе «Марьям» на улице Бориса Богаткова. Об этом сообщает Vn.ru.

Во время визита в заведении находились 37 человек — посетители и персонал. После проверки документов выяснилось, что восемь граждан, ранее получивших российское гражданство, не встали на воинский учет.

По словам представителя военного следственного отдела, при предложении проследовать в военкомат двое сотрудников кафе повели себя агрессивно. Они пытались скрыться в подсобном помещении, а затем начали бросать посуду и продукты. В ходе инцидента была разбита трехлитровая банка с помидорами.

В результате сопротивление было пресечено, после чего нарушителей доставили в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства.