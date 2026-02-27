В Новосибирске 27 февраля зафиксировали очень высокий уровень загрязнения воздуха

27 февраля в Новосибирске индекс загрязнения воздуха достиг 51, что классифицируется как «плохой» уровень.

В таких условиях повышается риск для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей, аллергиями или повышенной чувствительностью. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Медики рекомендуют ограничить время пребывания на улице, особенно при появлении симптомов — затруднённого дыхания или раздражения горла.

Жителям из группы риска советуют оставаться дома и при необходимости использовать маски или фильтры воздуха при выходе на улицу.