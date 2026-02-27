Певица Полина Гагарина в «Сибирь-Арене» в Новосибирске вдохновила тёзок на собственный гимн

27 февраля в Сибирь-Арене прошёл концерт известной певицы Полины Гагариной.

В ходе выступления артистка поделилась своим отношением к имени Полина и предложила создать для него музыкальное признание.

«Полина не самое популярное имя, но у этого имени тоже должен быть гимн», — сказала певица, обращаясь к зрителям.

Концерт стал ярким событием для поклонников в Новосибирске: прозвучали как новые песни, так и давно полюбившиеся хиты. Эмоциональная атмосфера усиливалась динамичным световым шоу и продуманной постановкой номеров, а публика активно реагировала на каждое слово артистки.