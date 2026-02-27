82.76% -1.2
вчера 23:23
общество

Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков
В Новосибирске в «Сибирь-Арене» прошёл концерт Полины Гагариной.

Во время выступления поклонники активно передавали артистке цветы, сладости и другие подарки прямо на сцену. Певица с улыбкой принимала презенты, благодарила зрителей и шутила, что любит всех — независимо от того, пришли они с букетами или без.

Концерт запомнился не только ярким световым шоу и живым исполнением хитов, но и тёплым общением с залом.

Одним из трогательных моментов стал диалог с юной зрительницей, которая спела для Гагариной несколько строк. Артистка поддержала девочку и поблагодарила её за смелость, а зал встретил выступление аплодисментами.

Сиб.фм публикует фоторепортаж с прошедшего концерта.

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Игорь Кириченко
Журналист

