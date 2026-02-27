Несли подарки и еду. В Новосибирске в «Сибирь-Арене» выступила Полина Гагарина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске в «Сибирь-Арене» прошёл концерт Полины Гагариной.

Во время выступления поклонники активно передавали артистке цветы, сладости и другие подарки прямо на сцену. Певица с улыбкой принимала презенты, благодарила зрителей и шутила, что любит всех — независимо от того, пришли они с букетами или без.

Концерт запомнился не только ярким световым шоу и живым исполнением хитов, но и тёплым общением с залом.

Одним из трогательных моментов стал диалог с юной зрительницей, которая спела для Гагариной несколько строк. Артистка поддержала девочку и поблагодарила её за смелость, а зал встретил выступление аплодисментами.

Сиб.фм публикует фоторепортаж с прошедшего концерта.