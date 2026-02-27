82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 23:24
сегодня 22:42
общество

Новосибирская девочка удивила Полину Гагарину своим пением во время концерта в «Сибирь-Арене»

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков
На концерте в Сибирь-Арене в Новосибирске произошёл трогательный момент, который растрогал и зрителей, и саму Полину Гагарину.

Во время общения с залом певица обратилась к юной поклоннице, представившейся как Марьяна. Девочка призналась, что тоже занимается вокалом, и неожиданно исполнила фрагмент песни прямо с места.

Артистка поддержала маленькую собеседницу, пошутила о том, что и сама каждый раз перед выходом на сцену волнуется и не знает, с чего начать, а затем посоветовала главное — петь душой. Когда девочка продолжила и смело вывела несколько строк, зал встретил её аплодисментами.

Гагарина не скрывала эмоций, назвала юную исполнительницу талантливой и поблагодарила за смелость. Зрители даже подхватили шутливое сравнение с «мини-Гагариной».

Игорь Кириченко
Журналист

