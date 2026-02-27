82.76% -1.2
В Новосибирской области два поезда отменят некоторые остановки

В Новосибирской области с 29 марта изменится расписание пригородных поездов на маршруте Новосибирск — Болотная.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».

Из-за низкого пассажиропотока три остановки в Мошковском районе — Ремонтник, Приборостроитель и Кубово — будут исключены из маршрута поезда №6422 и состава в обратном направлении.

Жителям региона советуют заранее уточнять актуальное расписание и маршрут движения электричек, чтобы спланировать поездки без задержек.

Игорь Кириченко
Журналист

