В Новосибирской области два поезда отменят некоторые остановки

В Новосибирской области с 29 марта изменится расписание пригородных поездов на маршруте Новосибирск — Болотная.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».

Из-за низкого пассажиропотока три остановки в Мошковском районе — Ремонтник, Приборостроитель и Кубово — будут исключены из маршрута поезда №6422 и состава в обратном направлении.

Жителям региона советуют заранее уточнять актуальное расписание и маршрут движения электричек, чтобы спланировать поездки без задержек.