Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл»

Жительница Новосибирска Наталья во время своего московского отпуска отправилась в Красногорск, чтобы почтить память погибших в теракте россиян. Она поделилась с редакцией фото, а мы вспоминаем историю одного из самых кровавых преступлений в истории современной России.

Две стелы из черного гранита с фигурками летящих друг за другом журавлей установлены напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо». На памятнике выгравирована надпись: «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».





Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта прошлого года: вооруженные люди ворвались в здание перед концертом рок-группы «Пикник», устроили поджог и открыли огонь, а затем скрылись. Были убиты 145 человек, еще более 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел.





Вскоре после теракта люди организовали стихийный мемориал на месте трагедии, свою скорбь и солидарность выразили и жители других городов, например, Новосибирска.





Судебный процесс над обвиняемыми в совершении теракта продолжается. 2 марта ожидается последнее слово террористов. В глаза им посмотреть поедет сестра погибшего новосибирца Ульяна Будько.

