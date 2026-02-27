82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 18:32
пробки
6/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 18:32
пробки
6/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 15:56
общество

Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл»

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Жительница Новосибирска Наталья во время своего московского отпуска отправилась в Красногорск, чтобы почтить память погибших в теракте россиян. Она поделилась с редакцией фото, а мы вспоминаем историю одного из самых кровавых преступлений в истории современной России.

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 2

Две стелы из черного гранита с фигурками летящих друг за другом журавлей установлены напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо». На памятнике выгравирована надпись: «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 3

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта прошлого года: вооруженные люди ворвались в здание перед концертом рок-группы «Пикник», устроили поджог и открыли огонь, а затем скрылись. Были убиты 145 человек, еще более 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел.

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 4

Вскоре после теракта люди организовали стихийный мемориал на месте трагедии, свою скорбь и солидарность выразили и жители других городов, например, Новосибирска.
Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 5

Судебный процесс над обвиняемыми в совершении теракта продолжается. 2 марта ожидается последнее слово террористов. В глаза им посмотреть поедет сестра погибшего новосибирца Ульяна Будько.

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 6

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 7

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 8

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 9

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 10

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 11

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 12

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 13

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 14

Фото Жительница Новосибирска показала памятник 145 жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 15

Читайте также: что известно о судьбе террориста Мирзоeва*, который жил в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.