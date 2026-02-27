В коттеджном поселке под Новосибирском переполох из-за спецназа оказался учебными мероприятиями

За последние 24 часа экипажи ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ отреагировали на 108 сигналов, из которых 25 оказались реальными правонарушениями.

Ранним утром 26 февраля в дежурную часть поступил звонок от сотрудников коттеджного посёлка в Новосибирской области: местные жители сообщили о скоплении вооружённых людей в форме. Прибывшие на место бойцы ГБР-85 установили, что в поселении проводили учебные мероприятия сотрудники спецподразделения одной из силовых структур, не представлявшие угрозы для граждан

Спустя полчаса, в 07:53, сработала тревожная кнопка в супермаркете «Пятерочка» на улице Кубовой. Причина оказалась бытовой: сотрудник магазина зашёл в помещение, не отключив систему охраны. С нарушителем регламента гвардейцы провели разъяснительную беседу и оформили документацию — за ложный вызов ему предстоит оплатить штраф.

В 08:39 поступил сигнал с объекта молочной кухни на улице Римского-Корсакова. Выездная группа гвардейцев обнаружила, что причиной срабатывания пожарной сигнализации стало короткое замыкание в электрообогревателе.

Через два часа, в 10:13, тревога поступила из пивного магазина на улице Высоцкого. Срабатывание системы произошло из-за временного отключения электроэнергии. Осмотрев объект и убедившись в отсутствии угроз, экипаж ГБР завершил работу.

Днём, в 16:09, ГБР – 72 ГВАРДИИ выехала по адресу на улице Державина. Как выяснилось, руководитель службы безопасности торговой точки тестировал тревожную кнопку, не уведомив об этом диспетчерскую. Оборудование сработало штатно, время прибытия охраны уложилось в норматив, но вызов был признан ложным.

В ночь на 27 февраля охранно-пожарная сигнализация сработала в «Центре паровых коктейлей» в Советском районе. При осмотре гвардейцы обнаружили коммунальную аварию: в помещении прорвало трубу с горячей водой.

Как подчеркнули в пресс-службе Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, каждый поступивший сигнал, независимо от его причины, требует оперативной реакции — это позволяет не только предотвращать правонарушения, но и своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, сохраняя имущество и жизни людей.