Последние выходные февраля в Новосибирске обещают быть насыщенными: спектакли, цирковое шоу под куполом, ледовые автогонки и симфонический трибьют Metallica. Информацию о мероприятиях опубликовали организаторы площадок и билетные сервисы. Рассказываем, куда сходить с детьми, где получить заряд адреналина и какие экскурсии доступны 28 февраля и 1 марта.

Сказки оживают

«Три поросёнка и волк в сером» — музыкальная сказка

Весёлая история о любимых героях с живой музыкой и интерактивными моментами. Добрая концовка и простой сюжет — спектакль подходит даже для самых маленьких зрителей.

Где: Театр «На левом берегу».

Когда: 28 февраля, 11:00.

Возраст: 0+

«Три поросёнка» — Театр кукол

Классическая кукольная постановка с мастерски сделанными персонажами. Эту версию «Трёх поросят» любят уже несколько поколений новосибирцев.

Где: Театр кукол, ул. Станиславского, 12.

Когда: 1 марта, 11:00.

Возраст: 0+

«Алиса в Стране чудес» — Новосибирский музыкальный театр

Музыкальный спектакль по мотивам Льюиса Кэрролла: волшебные превращения, забавные персонажи и атмосфера, которая захватывает всю семью.

Где: Новосибирский музыкальный театр.

Когда: 1 марта, 12:00.

Возраст: 6+

«Пять континентов» — цирковая программа

Захватывающее шоу с жонглёрами, акробатами и клоунами из разных стран мира под одним куполом. Артисты представляют пять континентов — отсюда и название программы.

Где: Новосибирский государственный цирк, ул. Челюскинцев, 21.

Когда: 1 марта, 12:00.

Возраст: 6+

Путешествие без чемоданов: экскурсии по городу и за его пределами

«Легенды и тайны Дома Ленина»

Маршрут по одному из самых загадочных исторических зданий Новосибирска. Участников ждут архивные документы, городские легенды и истории, о которых горожане обычно не знают. Экскурсия доступна в оба дня.

Где: Камерный зал Новосибирской филармонии.

Когда: 28 февраля и 1 марта.

Возраст: 6+

«Новосибирск — краса Сибири»

Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города: оперный театр, площадь Ленина, набережная. Маршрут подойдёт тем, кто хочет открыть Новосибирск заново или показать его гостям.

Где: сбор у памятника Ленину, пл. Ленина.

Когда: 28 февраля.

Возраст: 6+

«Уголок Тибета — буддийский храм Новосибирска»

Погружение в духовную культуру буддизма: экскурсия по новосибирскому дацану, история появления буддийской традиции в Сибири, мантры и медитация.

Когда: 27 февраля — 1 марта.

Возраст: 12+

«Ордынское кольцо»

Однодневная поездка за город: Обское водохранилище, Мраморное озеро, исторические места Ордынского района. Для тех, кто хочет вырваться из города и увидеть сибирскую природу зимой.

Когда: 28 февраля — 1 марта.

Возраст: 12+

Адреналин, музыка и история: спорт, выставки, концерты

Ледовая гонка «Трек-400» — автомобильное шоу

Бескомпромиссные заезды лучших гонщиков Сибири по ледяной трассе при искусственном освещении. Участвуют автомобили классов А-1600, ЛАДА, Д2-Юниор, Д3-Мини. Это не постановочное шоу, а настоящий автоспорт с непредсказуемым финалом. Сбор зрителей — с 15:00.

Где: мотодром НСТК ДОСААФ, ул. Тульская, 205.

Когда: 28 февраля, 16:00.

Возраст: 0+

Выставка «Романовы» — исторический парк

Масштабная мультимедийная экспозиция о династии Романовых: интерактивные панели, исторические реконструкции, редкие документы и фотографии. Выставка работает до 31 мая 2026 года.

Где: Исторический парк «Россия — моя история».

Когда: 28 февраля и 1 марта.

Возраст: 6+

Музей «Хогвартс-Холл» — выставка Гарри Поттера

Более 130 экспонатов из мира Гарри Поттера, часть из которых интерактивна: их можно трогать, фотографировать и взаимодействовать с ними. Дети до 5 лет проходят бесплатно, до 13 лет — только в сопровождении родителей.

Где: ул. Орджоникидзе, 47 (10 минут от метро «Площадь Ленина»).

Возраст: 0+

Metallica Show S&M Tribute с симфоническим оркестром

Шоу, посвященное легендарному концерту Metallica 1999 года, — живое исполнение хитов группы в сопровождении симфонического оркестра. Для поклонников тяжелой музыки в Новосибирске это редкое событие.

Где: Дом ученых СО РАН, Морской проспект, 23.

Когда: 1 марта, 19:00.

Возраст: 12+

Билеты на все мероприятия можно приобрести на сайтах площадок. На некоторых мероприятиях действует Пушкинская карта.