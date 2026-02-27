82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 15:40
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 15:40
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 14:30
общество

В Новосибирске монумент славы завода «Сибсельмаш» признали объектом культурного наследия

Фото: Сиб.фм / пресс-служба Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Памятник трудовой и боевой славы, установленный в честь работников завода «Сибсельмаш», официально включён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Приказ об этом подписан 24 февраля 2026 года, сообщили в Инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Мемориальный комплекс возводили с 1967 по 1979 год. Он расположен на улице Станционной, на закрытой промышленной территории. В состав памятника входят скульптура женщины в полный рост, бассейн и другие архитектурные элементы. На торце постамента с южной стороны высечены слова: «Труду и подвигу слава».

Под охрану государства теперь попадает не только сам монумент, но и его месторасположение.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.