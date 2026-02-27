«Парад планет» над Новосибирском: как увидеть шесть небесных тел 28 февраля

Вечером 28 февраля 2026 года жители Новосибирска и области станут свидетелями редкого астрономического явления. На небе выстроятся сразу шесть планет Солнечной системы. Корреспондент «МК в Новосибирске» обратился в Большой новосибирский планетарий, чтобы узнать, как и где лучше наблюдать за этим событием.

По словам экспертов, в этот вечер на небе по одну сторону от Солнца окажутся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран. Астрономы называют такое расположение выравниванием планет, хотя в народе за ним закрепилось название «парад планет».

Когда смотреть

Пик явления придётся на вечер 28 февраля, но наблюдать планеты можно будет и в соседние дни. Начинать лучше сразу после захода солнца, как только небо начнёт темнеть. Меркурий, Венера и Сатурн будут находиться невысоко над горизонтом и могут скрыться довольно быстро.

Где лучше видно

Главное условие — открытый западный и юго-западный горизонт. Идеально подойдёт возвышенность или поле за городом, подальше от ярких огней. Чем темнее небо, тем выше шансы разглядеть даже Уран, который светит довольно слабо.

Нужна ли оптика

Пять планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — будут видны невооружённым глазом, если не помешает облачность. А вот для Урана понадобится бинокль. В телескоп можно будет рассмотреть кольца Сатурна и спутники Юпитера.

Что говорят астрономы

Специалисты планетария поясняют: с научной точки зрения термин «парад планет» не совсем точен. Правильнее говорить о выравнивании. Все планеты движутся вокруг Солнца в одной плоскости, но с разной скоростью. Иногда они собираются по одну сторону от светила, и с Земли это выглядит как линия.

Советы новосибирцам

Чтобы не пропустить шоу, выбирайте место с чистым горизонтом и следите за прогнозом погоды — облака могут всё испортить. Следующая возможность увидеть шесть планет в ряд представится ещё не скоро.