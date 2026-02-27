Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о проекте ноопарка на левом берегу Оби

В мэрии Новосибирска состоялось обсуждение дизайн-проекта развития территории «Усть-Тула». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Речь идёт о прибрежном пространстве на левом берегу Оби, протянувшемся от парка «Арена» до «Бугринской рощи».

Проект предполагает создание ландшафтного ноопарка — природно-ориентированной зоны для прогулок и отдыха. В планах — обустройство тематических участков, пешеходных маршрутов, освещения и инфраструктуры для комфортного посещения в любое время года. При этом ключевым принципом остаётся бережное сохранение пойменного ландшафта и существующих зелёных насаждений.

Концепция включает зоны с исторической и ремесленной тематикой — «Острог», «Верфь», мастерские для народных умельцев. Такое решение позволит гармонично объединить природную среду с культурным наполнением и сделать территорию привлекательной для различных мероприятий.

«Усть-Тула» является частью системной работы по формированию водно-зелёного каркаса Новосибирска и единой системы Обских парков. Площадь территории может достичь около 300 гектаров, что позволит ей войти в число крупнейших парковых зон России.

При формировании проектных решений учитывались мнения новосибирцев. На платформе «Зелёный Новосибирск» горожане высказались за сохранение природного баланса, организацию спокойного досуга и поддержание доступности территории для всех посетителей, отметил глава города.

4 марта в 17:00 состоится публичная презентация проекта по адресу: ул. Романова, 33. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.