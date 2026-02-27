82.76% -1.2
Новосибирец дал взятку в 20 миллионов рублей за избежание уголовной ответственности

Фото: Сиб.фм / Freepik
Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль расследование уголовного дела о коммерческом подкупе. Фигурантом стал начальник инженерно-инспекторского отдела одной из коммерческих организаций города. Его обвиняют по ч. 8 ст. 204 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с июня 2024 по февраль 2026 года руководитель получал от жителя области деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности за незаконное потребление электроэнергии. Общая сумма взяток превысила 20 миллионов рублей.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

