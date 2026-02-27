82.76% -1.2
сегодня 17:33
общество

Глава новосибирского Избиркома Ольга Благо покинула должность досрочно

Фото: Сиб.фм
Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо досрочно покинула свой пост. Об этом она сообщила в разговоре с Сиб.фм, назвав уход своим личным решением. Рассказываем, что известно об обстоятельствах и причинах отставки.

На вопрос о причинах ухода теперь уже бывшая глава облизбиркома ответила коротко и без колебаний.

«Это моё личное желание. Наконец-то», — сказала Ольга Благо, дав понять, что вынашивала эту мысль давно.

О своих дальнейших планах она рассказала столь же лаконично: собирается отдохнуть. Никаких упоминаний о переходе на другую должность или продолжении карьеры в госструктурах в разговоре не прозвучало.

Отвечая на вопрос о том, долго ли она шла к этому решению, Благо сослалась на свой возраст и многолетний стаж работы в избирательной системе, предложив журналистам самим сделать выводы. При этом она подчеркнула, что уходит «абсолютно спокойно», без каких-либо конфликтных ситуаций.

«Решено, всё правда, всё хорошо», — добавила экс-председатель.

Информации о том, кто займет освободившуюся должность и когда будет назначен новый председатель избирательной комиссии Новосибирской области, пока нет. Смена руководства облизбиркома происходит в период между избирательными кампаниями.

0
Лаура Акопян
Журналист

