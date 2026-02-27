82.76% -1.2
сегодня 17:34
общество

Новосибирцев предупредили о недопустимости проведения митинга против блокировки Telegram

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Прокуратура Новосибирской области предупредила заявителей о недопустимости проведения митинга против блокировки мессенджера Телеграм 1 марта. Об этом Сиб.фм рассказал активист Сергей Крупенько, которого вызвали для вручения соответствующего уведомления

«В прокуратуре мне сообщили, что материалы на нас пришли из ФСБ. Предупредили о последствиях в виде административной ответственности. Однако я напоминаю, что мы выбрали одну из городских площадок, на которых акции согласовывать не надо, а лишь уведомить о ней обязательно, это же гайд-парк! Мы точно также поступали ранее, выходя на протест против блокировки YouTube, акция не была согласованной, но из-за корректного выбора места никаких последствий не было. Так поступать нам позволяет региональный закон», — сообщил Крупенько.

При этом сам Крупенько не расценивает предостережение прокуратуры как запрет на митинг.

«В предупреждении прокуратуры указаны лишь два основания, по которым наш митинг может быть признан незаконным: нарушение сроков подачи заявки и отказ в принятии замечаний мэрии по месту и времени. Сроки мы соблюли. Никаких замечаний по месту и времени от мэрии не было вообще. Поэтому наш митинг законен», — сказал он.

Фото Новосибирцев предупредили о недопустимости проведения митинга против блокировки Telegram 2

25 февраля мэрия отказалась согласовать протестную акцию против блокировки мессенджера.

Накануне стало известно, что Телеграм в первых числах полностью заблокируют в России. При этом в зоне СВО мессенджер будет какое-то время работать.

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
