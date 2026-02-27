Новосибирский бизнес готовится к возможной блокировке Telegram

В Новосибирске предприниматели обсуждают риски возможной блокировки Telegram в России.

Официальных решений пока не объявлено, однако тема активно поднимается в медиа и деловой среде. Бизнес опасается, что ограничения могут осложнить коммуникацию с клиентами и повлиять на распределение рекламных бюджетов.

Руководитель комиссии по развитию личного бренда новосибирского отделения Опора России Светлана Гердюк заявила в комментарии изданию Infopro54, что ключевой проблемой остаётся нехватка удобных рекламных инструментов на российских площадках. По её словам, при появлении полноценных механизмов продвижения предприниматели готовы активнее переходить на альтернативные сервисы.

Часть компаний уже пересматривает стратегию продвижения. Растёт интерес к платформам вроде Авито и ВКонтакте. Некоторые возвращаются к офлайн-форматам работы с клиентами.

Для блогеров возможные ограничения могут означать потерю основного источника дохода, поэтому они ищут новые каналы для сохранения аудитории. Власти ранее выдвигали к мессенджеру претензии, включая несоблюдение закона «о приземлении» и отказ удалять запрещённую информацию. В Роскомнадзоре сообщали, что через сервис совершено свыше 150 тысяч преступлений.