В Новосибирске за неделю гололеда травмы получили 299 человек

За одну неделю февраля 299 жителей Новосибирска обратились в травмпункты с травмами, полученными из-за гололёда, — это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Данные за 19–25 февраля приводит региональный Минздрав. Рассказываем, как менялась ситуация и с чем связывают всплеск травматизма.

Годом ранее за аналогичную неделю медицинская помощь потребовалась примерно 100 горожанам. Разница — почти в три раза.

При этом в начале февраля 2026 года ситуация была более спокойной. С 5 по 11 февраля в государственные травмпункты поступило 138 обращений, что практически совпало с показателем прошлого года — тогда пострадали 141 человек. Резкий скачок произошел именно во второй половине месяца.

Всплеск травматизма совпал с массовыми жалобами новосибирцев в социальных сетях. Горожане рассказывают о неубранных тротуарах, обледенелых склонах у остановок общественного транспорта и отсутствии противогололедной обработки на опасных участках. По словам жителей, этой зимой передвигаться по городским улицам стало заметно сложнее.