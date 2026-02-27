В Новосибирске спустя 13 лет вручили ключи 263 дольщикам долгостроя на Дуси Ковальчук

В Заельцовском районе Новосибирска завершилась долгая история обманутых дольщиков. Ключи от квартир получили 263 человека, которые ждали своё жильё с 2013 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дом на улице Дуси Ковальчук стал последним объектом, который достраивал региональный фонд помощи дольщикам. На завершение строительства из федерального и областного бюджетов направили более 962 миллионов рублей.

Министр строительства региона Дмитрий Богомолов отметил, что в последние годы проблема обманутых дольщиков решается активнее. С 2010 года свои права восстановили свыше 21 тысячи человек. На эти цели ушло более 24 миллиардов рублей.