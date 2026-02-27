Новосибирцам напомнили о завершении сезона охоты

В Новосибирской области сезон зимней охоты завершится 28 февраля 2026 года. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В ведомстве напомнили, что в течение 20 дней после окончания сроков, указанных в разрешении, охотники обязаны отчитаться о добытых ресурсах. При нарушении этого требования возможно отказать в выдаче нового документа. Сведения принимают по почте, лично или через представителя в министерстве.

В регионе продолжает действовать эксперимент по оформлению электронных разрешений на добычу водоплавающей дичи. С марта 2023 года по декабрь 2025-го в онлайн-формате выдано 22 801 разрешение, что составляет около 30% от общего числа.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии области Дмитрий Цуканов отметил устойчивый интерес к цифровой услуге. Власти предложили продлить эксперимент и распространить его на все виды охотничьих ресурсов. Проект постановления сейчас проходит согласование в правительстве Российской Федерации.