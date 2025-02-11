Расследование дела о теракте в «Крокусе» завершено. Что известно о судьбе террориста Мирзоева*, который жил в Новосибирске

Расследование дела о террористическом нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье завершилось менее чем за год. Стороны приступили к ознакомлению с материалами дела, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова. Что произошло в тот роковой день, и как с терактом связан проживавший в Новосибирске мигрант – в подробном материале Сиб.фм.

Потерпевшие – их по закону около тысячи человек – первыми получили доступ к материалам расследования. Ожидается, что дело будет направлено в Генеральную прокуратуру в марте и передано в суд 22 марта, в годовщину нападения.

Хронология событий

22 марта 2024 года перед выступлением группы «Пикник» в концертный зал ворвались террористы. Они открыли огонь по зрителям и устроили поджог.

Здание зала полностью выгорело, а крыша обрушилась – последствия атаки потрясли всю страну. По официальным данным, погибли 146 человек, более 500 получили ранения. Пострадавшими по делу признаны более 1700 человек, а в качестве свидетелей привлечены свыше 800 граждан.

В деле фигурируют 27 обвиняемых. Основными обвиняемыми являются Далержон Мирзоев*, Сайдакрам Рачабализода*, Шамсиддин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*. Им предъявлены статьи за совершение террористического акта, незаконную торговлю оружием и участие в террористической организации.

После совершения теракта обвиняемые хотели сбежать в Киев — они мчались на скорости 170 километров в час, но их успели перехватить и арестовать силовики. Как рассказал Мирзоев* на допросе, все действия им диктовал куратор.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Вилаят Хорасан»** — афганское крыло «Исламского государства»***.

По данным ФСБ, непосредственно перед атакой преступники принесли присягу на верность «Хорасан»**.

Собственник концертного зала – компания «Крокус Интернэшнл», входящая в структуру Crocus Group, принадлежащую бизнесмену Аразу Агаларову – также был признан потерпевшей стороной.

Один из террористов жил в Новосибирске

Один из ключевых обвиняемых – Далерджон Мирзоев* – временно проживал в Новосибирске. По данным следствия, с 21 октября 2023 года по 13 января 2024 года Мирзоев* имел прописку у родственников в Новосибирске. Приехал из Таджикистана, подрабатывал в такси. Он, по словам соседей, всегда был доброжелательным. Однако в ноябре мужчина исчез, предположительно, отправился в Москву, где и развернулись события трагического масштаба.

У Мирзоева* остались жена и четверо детей. На момент теракта его супруга ожидала пятого ребенка. Узнав о причастности мужа к теракту, женщина была госпитализирована.

Отец обвиняемого рассказывал, что его сын не был религиозным: он не читал Коран и не молился. За несколько дней до атаки Мирзоев* позвонил домой в Таджикистан, заявив о намерении вернуться, так как в Новосибирске, по его словам, не было работы.

Жестокость и клеймо «мясник»

В ходе теракта, помимо массового расстрела, Мирзоев*, по данным следствия, совместно с другими террористами безжалостно и хладнокровно резал людей. Это и принесло ему печально известное прозвище «мясник».

Родственники, проживающие в Новосибирске, после теракта прекратили общение с семьёй Мирзоева*. При этом его родители остаются в Таджикистане, а брат обвиняемого, ранее связанный с запрещённой организацией и проживавший в Сирии, погиб несколько лет назад.

Особое внимание общественности привлекают недавние заявления родственников Мирзоева*. В сентябре 2024 года его мать, Гулракат Мирзоева, сообщила, что не виделась с сыном уже полгода:

«К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали и не знаем, что с ним сейчас».

Отец обвиняемого также пытался получить информацию от правоохранительных органов, но, по его словам, разъяснений так и не последовало.

Условия содержания обвиняемых и поддержка пострадавших

Обвиняемые в теракте содержатся в следственном изоляторе №2 «Лефортово», который по словам члена Совета при президенте РФ по правам человека Евы Меркачевой считается одним из самых строгих и безопасных учреждений. По её информации, условия содержания стандартны – обвиняемые размещены в двухместных камерах, передач и посылок не поступает, хотя некоторые высказывают недовольство качеством медицинского обслуживания.

Вопрос о том, какая мера наказания может быть применена к террористам, продолжает обсуждаться в СМИ. Юрист новосибирской компании «Кучеренко и Помельцев» Никита Севрюгин отметил, что теоретически возможна процедура передачи обвиняемых в страну, где смертная казнь разрешена, в рамках существующего соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по Союзному государству. Однако окончательное решение будет приниматься согласно Кишиневской конвенции СНГ о правовой помощи и процедуре экстрадиции.

В конце сентября 2024 года руководство «Крокуса» запустило программу выплаты компенсаций пострадавшим в результате теракта. Координацией сбора средств занимался Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

Мухаммадсобир Файзов*, Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев* и Саидакрами Рачабализода* — признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами.



**Террористическая организация, запрещена в РФ.

***Террористическая организация, запрещена в РФ.