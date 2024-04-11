Подвергнут ли прописанного в Новосибирске террориста Мирзоева* смертной казни за трагедию в «Крокусе»

Могут ли террориста Мирзоева* отправить на смертную казнь.

В большом интервью для Сиб.фм юрист новосибирской компании «Кучеренко и Помельцев» Никита Севрюгин рассказал о том, возможна ли смертная казнь для террористов «Крокус Сити Холла».

В Подмосковье 22 марта 2024 года был совершен крупный теракт — четверо вооруженных преступников в 20:00 по московскому времени ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где устроили расстрел мирных жителей, в результате которого погибло 144 человека и более 300 пострадали.

Все террористы были задержаны на следующий день, после допроса стало известно, что преступники граждане Таджикистана, один из которых временно проживал в Новосибирске — Далерджон Мирзоев*. Он вместе с остальными фигурантами дела ожидает суда, который пройдет 22 мая текущего года, где им выдвинут приговор по делу о теракте.

Напомним, что неоднократно поднималась тема о возможности смертной казни для террористов. По словам новосибирского юриста Никиты Севрюгина, эта процедура возможна в случае, если преступников направят в страну, где смертная казнь разрешена.

«Теоретически такой механизм существует – как в силу наличия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь соглашения о Союзном государстве», — прокомментировал юрист.

Также он отметил, что процедура передачи преступников от одного государства другому именуется «экстрадицией» и будет совершена по правилам, определенным в Кишиневской конвенции СНГ о правовой помощи.

Напомним, что новосибирский юрист рассказал, в чём существуют «пробелы» миграционного законодательства.

* Далерджон Мирзоев — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.