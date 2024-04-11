Смертная казнь и выдворение мигрантов: новосибирский юрист Никита Севрюгин о принятии мер после теракта в «Крокусе»

В чём «пробелы» миграционного законодательства, какое наказание грозит террористам после трагедии в «Крокус Сити Холл» и за что иностранца могут выдворить из России? Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал юрист новосибирской компании «Кучеренко и Помельцев» Никита Севрюгин.

– После теракта в «Крокусе» одной из самых обсуждаемых в России стала тема миграционного законодательства. Назовите топ основных причин, по которым иностранца могут выдворить из России.

– Если отойти от сухого, формального языка юриспруденции, то основные причины как раз и сосредоточены в области миграционного законодательства – это нарушение порядка пересечения границы РФ, несоответствие заявленной цели визита в страну фактической, утрата документов на пребывание и несвоевременное их восстановление, нарушение трудового законодательства (работа без оформления патента), не постановка на миграционный учёт или не продление регистрации.

Акцент был сделан на миграционном законодательстве, потому что выдворение, как мера наказания, применяется и в других случаях. Например, такое наказание может быть назначено за распитие спиртных напитков в общественном месте иностранным гражданином или лицом без гражданства.

– Если человека депортировали из страны, через какое время он имеет права вернуться в Россию и сможет ли работать здесь?

– Следует различать процедуру депортации и выдворения.

Депортация – это принудительная высылка иностранных граждан и лиц без гражданства по основанию сокращения срока пребывания их на территории РФ, прекращения оснований для пребывания. Депортация в смысле закона «О правовом положении иностранных граждан на территории РФ» не является видом административного наказания.

Выдворение – это вид административного наказания, предусмотренный статьёй 3.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за совершение, собственно, ряда преступлений.

Выдворение может быть назначено только судом. В контексте нашего разговора, нас интересуют лица, подлежащие именно выдворению. Если человек единожды подвергнут административному выдворению, то въезд на территорию РФ для него закрыт на 5 лет. Это, пожалуй, самое серьезное юридически значимое последствие.

В том случае, если лицо в течение одного года было подвергнуто выдворению два раза и более, то срок запрета на въезд закрывается уже на 10 лет.

– Какое реальное наказание может грозить обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холл»? Какое самое суровое наказание за терроризм было в России?

– Действия обвиняемых, непосредственно участвовавших в теракте, квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Совершение террористического акта группой лицо по предварительному сговору и повлекшее смерть людей». Реальным наказанием, скорее всего, будет пожизненное лишение свободы. Самым суровым наказанием террористам в истории современной России было пожизненное лишение свободы.

Пособникам грозит ответственность по ч.3 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Наказание за это предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы.

– Сейчас также активно обсуждается тема, что обвиняемых могут отправить в страну, где нет моратория на смертную казнь. Насколько это допустима и были ли подобные примеры в российской практике?

– Теоретически такой механизм существует – как в силу наличия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь соглашения о Союзном государстве (ст. 18 которого относит борьбу с терроризмом к предмету совместного ведения РФ и Беларуси), так и согласно положениям Кишиневской конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2002 года, а также с учётом того, что среди погибших есть граждане Республики Беларусь.

Процедура передачи преступников от одного государства другому именуется «экстрадицией» и совершена она будет по правилам, определенным в Кишиневской конвенции СНГ о правовой помощи.

Там есть два важных нюанса:

1. к экстрадируемому лицу не может быть применена смертная казнь в том случае, если в стране, которая удовлетворила запрос на его экстрадицию, она не применяется;

2. ратифицируя данную конвенцию, Российская Федерация сделала оговорку о том, что будет удовлетворён запрос на экстрадицию только в том случае, если страна, её запрашивающая, предоставит гарантии неприменения смертной казни к экстрадируемому лицу.

– На фоне теракта несколько новосибирских школьников обвинили в том, что они высмеяли трагедию. Они публиковали ролики в сети, где шутили над жертвами, а также распространяли фейки. Что может грозить несовершеннолетним за подобные факты?

– На практике прецедентов, подобного тому, о котором сейчас говорят, не было. В зависимости от использованных формулировок, их значения, направленности, несовершеннолетним может грозить ответственность по статье 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети». В таком случае лица наказываются штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей.

– МВД предлагает новый законопроект, ужесточающий контроль в сфере миграции. Основные положения инициативы – введение биометрической идентификации при въезде в РФ, сокращение срока временного пребывания, усиление контроля в отношении работодателей. С какими трудностями, по вашему мнению, могут столкнуться мигранты и компании?

– Очевидная трудность для мигрантов в данной ситуации – это ужесточение правил въезда, усиленный надзор за пребывающими иностранными гражданами на территории РФ, увеличение расходов на легализацию из-за необходимости проходить дополнительные процедуры. В требованиях по биометрической идентификации при въезде в Россию точно нет ничего плохого – данная идея обсуждается уже давно, практикуется во многих странах мира.

Открытым остается вопрос с работодателями – пока мало конкретики относительно правил работы предлагаемого реестра, каких конкретно «работодателей» он касается. Если физическое лицо, например, захочет привлечь к выполнению подрядных работ иностранного гражданина – необходимо ли ему будет регистрировать в данном реестре, как соответствующему специализированному работодателю? На этот и другие вопросы ответов пока нет.

– В чём, на ваш взгляд, сейчас есть нестыковки миграционного законодательства и что давно нужно изменить?

– Нестыковки, скорее, случаются уже в правоприменительной практике. Давно уже поднимается вопрос о том, что действующая система квотирования не отражает реальной потребности экономики в иностранной рабочей силе по причине длительности заявочной компании и сильной забюрократизированности данной процедуры.

На выходе мы получаем «самозанятых» иностранных граждан – достаточно большое количество людей, не являющихся индивидуальными предпринимателями, работающими на частных подрядах у физических лиц, пользующихся большей частью системы социального обеспечения и здравоохранения, но при этом никак не участвуя в её финансировании (путем отчисления взносов в соответствующие фонды с полученного на территории РФ дохода).

В целом, предложенный МВД законопроект направлен на исправление большого количества проблем, имеющихся сейчас в сфере миграционного законодательства.

– Ранее в России обсуждали закон о призыве мигрантов на военную службу. Согласно российскому законодательству, могут ли иностранца призвать на службу в армию, в том числе на СВО?

– Смотря кого мы понимаем под мигрантом. Если мы говорим об иностранном гражданине, то он не подлежит призыву на срочную военную службу и не попадает под мобилизацию.

Иностранный гражданин может поступить на военную службу по контракту и в таком случае предусмотрены льготы, главная из которых – это возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

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