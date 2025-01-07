700 000 новосибирских пенсионеров получат повышенные пенсии в январе-2025

С 1 января наступившего 2025 года средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области подвергся индексации.

Получателей страховой пенсии в Новосибирской области насчитывается более семисот тысяч человек. В это число входят и неработающие и трудоустроенные пожилые сибиряки.

С 1 января их ежемесячные пособия будут увеличены на 7,3 %, сообщило региональное отделение Социального фонда России.

В денежном выражении прирост составил в среднем 1 800 рублей для неработающих и 1 600 – для работающих пенсионеров.

В СФР отметили, что под январскую индексацию попадают также страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Напомним, ранее портал «Сиб.фм» сообщал о двойной индексации пенсий в 2025 году.