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общество

700 000 новосибирских пенсионеров получат повышенные пенсии в январе-2025

Ru.freepik.com

С 1 января наступившего 2025 года средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области подвергся индексации.

Получателей страховой пенсии в Новосибирской области насчитывается более семисот тысяч человек. В это число входят и неработающие и трудоустроенные пожилые сибиряки.

С 1 января их ежемесячные пособия будут увеличены на 7,3 %, сообщило региональное отделение Социального фонда России.

В денежном выражении прирост составил в среднем 1 800 рублей для неработающих и 1 600 – для работающих пенсионеров.

В СФР отметили, что под январскую индексацию попадают также страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Напомним, ранее портал «Сиб.фм» сообщал о двойной индексации пенсий в 2025 году.

#Новый год #Пенсионный фонд #Новосибирск #пенсия #январь #индексация
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Оксана Чешенок
журналист

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