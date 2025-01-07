В Новосибирске вновь вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2025 года в Западной Сибири в среднем на 12 процентов подорожают услуги ЖКХ.

По словам начальника департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова, соответствующее постановление о росте тарифов уже подписал губернатор НСО Андрей Травников.

Чиновник обратил внимание сибиряков, что в первом полугодии наступившего 2025 года увеличивать тарифы ЖКХ не планируется.

Для сравнения: в июле прошлого 2024 года в Новосибирской области на 9,5 % увеличилась стоимость холодного водоснабжения, а тарифы за отопление поднялись почти на 14 %. Самый скромный прирост в цене показало электроэнергия – согласно постановлению региональных властей свет стал дороже на 8,93 %.

Напомним, «Сиб.фм» писал, как в Новосибирске поднимутся тарифы ЖКХ.