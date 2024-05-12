В Новосибирске тарифы ЖКХ поднимутся на 12,7%

С 1 июля ожидается увеличение тарифов ЖКХ на 12,7 %. Это будет одно из самых существенных подорожаний электроэнергии, воды, газа и тепла за последние годы.

Повышение тарифов ЖКХ коснется всех жителей Новосибирской области, однако индексы будут отличаться. В среднем по региону индекс повышения определен на уровне 9,5%, а по отдельным муниципальным образованиям – 12,7%. Такие данные ранее заявлял областной департамент по тарифам.

Отмечается, что сильнее всего тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Новосибирске, Оби, Барабинске, Болотном, Карасуке, Коченево, Куйбышеве, Мошково, Татарске, Черепаново, Бердске и Искитиме.

По данным издания, средний показатель в 12,7% сложится: холодная вода, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора – это станет дороже на 9,5%, электричество подорожает на 8,93%, а отопление и горячая вода – на 13,91%.

В профильном комитете Законодательного собрания Новосибирской области назвали предстоящее повышение тарифов рекордным. Однако отмечается, что другого выхода не было.

Как сообщил зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко, в регионе долго держали допустимый уровень повышения тарифов на уровне 4,5-5%.

«Сейчас рост будет существенно выше. Конечно, это будет очень серьезно для потребителей. Но если этого не сделать, то будут накапливаться проблемы в отрасли», – рассказал Вадим Агеенко изданию BFM-Новосибирск.

Зампредседателя комитета подчеркнул, что сейчас не выполняются нормативы по ремонту теплосетей из-за нехватки средств. Также он отметил, что государство прекратило перекрестное субсидирование.

«Сейчас только отдельными программами что-то делают в городах. Но этого недостаточно. Пытались все полностью переложить на плечи населения, но не смогли. Тем не менее такие решения об увеличении тарифов неизбежны. Даже предстоящий рост на 12,7% недостаточен. Но он позволит поставщикам услуг больше сделать в части модернизации сетей», – добавил Агеенко.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске глава департамента энергетики и ЖКХ покинет свой пост.