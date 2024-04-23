В Новосибирске глава департамента энергетики и ЖКХ покинет свой пост

Руководитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев планирует покинуть свою должность с 13 мая.

Источники в городской администрации сообщили об этом порталу «Новосибирские новости».

По информации издания, ожидается, что Перязев примет предложение о работе в Сибирской генерирующей компании, аналогично предыдущему руководителю департамента Андрею Колмакову, который затем стал исполняющим обязанности руководителя МУП «САХ».

Дмитрий Перязев начал свою карьеру в 1996 году, работая инженером по лифтам, затем в 1999 году присоединился к МУП "Энергия", где занял позицию исполнительного директора. С 2016 года он работал в департаменте ЖКХ мэрии Новосибирска, начиная с заместителя начальника, а с 2018 года возглавлял эту структуру.

Ранее Сиб.фм сообщал, что к ремонту двух мостов приступили в Новосибирской области.