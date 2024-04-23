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общество

К ремонту двух мостов приступили в Новосибирской области

Фото: Telegram Дороги НСО

В Маслянинском и Усть-Таркском районах стартовал ремонт двух мостов.

На объекте через реку Бердь демонтировали старое покрытие проезжей части, снимают железобетонные консоли для замены, после чего начнется ремонт плиты главных балок, гидроизоляции и водоотвода.

На реке Омь демонтировали правую половину моста с переходными плитами. Здесь планируется устройство тротуарной консоли и ее опалубка.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске подрядчика оштрафовали на 3,8 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги.

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Галина Чебыкина
Журналист

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