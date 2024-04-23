В Новосибирске подрядчика оштрафовали на 3,8 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги

На 3,8 миллиона рублей оштрафовали подрядчика в Новосибирске за срыв сроков ремонта дороги.

По данным прокуратуры Новосибирской области, региональный суд оштрафовал подрядчика ООО «СпецТрансСтрой» на 3,8 миллиона рублей за срыв сроков дорожного ремонта, выполняющегося по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Уточняется, что в 2023 году фирма заключила контракт на ремонт и содержание участка трассы 104-й км а/д «Р-256» – Черепаново – Маслянино и завершить все работы подрядчик должен был к ноябрю того же года.

Однако условия выполнены не были и сейчас в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении. Суд обязал директора фирмы выплатить штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Напомним, что в Новосибирске суд оставил в колонии экс-главу подразделения РЖД Кудрявцева.