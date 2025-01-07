Жителям Новосибирска запретят есть, пить и курить за рулём авто

Новые изменения в ПДД допускают штраф за употребление еды и курение за рулем.
Согласно новым законодательным поправкам, камеры видеофиксации на дорогах будут штрафовать водителей за объекты и предметы в руках.
К запрету на использование мобильных телефонов во время вождения добавятся ограничения на все посторонние предметы, которые можно расценить как помеху:
· кофе,
· энергетики,
· перекусочная еда,
· электронные сигареты.
«Руки водителя должны оставаться полностью свободными для управления автомобилем», цитируют пункт 2.7 ПДД некоторые российские издания. Они также отмечают, что данный проект уже прошел согласование и ожидает своего подписания.
Ранее портал «Сиб.фм» сообщал, что в Новосибирске с 2025 года на 50 % выросли штрафы за нарушения ПДД.