В Новосибирске с 2025 года выросли штрафы за нарушения ПДД на 50%

Любителям нарушить правила ПДД придется «раскошелиться».

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева, сообщает «МК в Новосибирске».

Яковлева отметила, что власти ужесточают меры борьбы с самыми распространенными нарушениями, такими как превышение скорости, которое составляет более 70% всех случаев, а также с вождением в нетрезвом виде и серьезными правонарушениями при авариях.

Так, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч увеличился с 500 до 750 рублей. С учетом новой системы скидок, сумма при быстрой оплате составит 562,5 рубля, тогда как раньше она была 250 рублей.

Кроме того, водителям теперь придется платить не только за превышение скорости, но и за отсутствие полиса ОСАГО, проезд на красный свет, нарушения правил остановки и стоянки, а также за причинение вреда здоровью средней тяжести в результате ДТП. Яковлева подчеркнула, что повышение штрафов стало ожидаемым шагом в условиях инфляции, и новые правила могут создать дополнительную нагрузку на автомобилистов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять человек травмированы в ДТП с двумя автомобилями.