Певец Данко признался в Новосибирске, что стал отцом и вступил в добровольческий отряд

Артист сейчас живет в Ялте, но активно гастролирует по всей стране.

Певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) выступил 4 января в «Локомотив-Арене» в новогоднем концерте под хиты 90-х. В эксклюзивном интервью Сиб.фм шоумен признался, что в сентябре прошлого года у него родился сын.

Поделитесь впечатлениями от концерта в Новосибирске?

Сегодняшнее мероприятие отличилось тем, что вырубился напрочь свет, вообще весь. Первый раз такое. (смеется).

Что почувствовали в этот момент?

Никакого стресса и паники не было. Я просто представил, когда выбыла пробка, что электрики что-то быстро пытаются вкрутить обратно. И успокоился. Был ли я рад, что это произошло не на моем выступлении? Да. Но если бы и на моем, ничего страшного.

Что можете про сам Новосибирск сказать?

Не самый большой и не самый маленький город. Располагается в столице Сибири. Это очень здорово, я бы даже сказал — потрясающе. Сам я живу в Ялте в Крыму. Кстати, вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым».

У вас родился сын осенью прошлого года...

Да, и я безмерно счастлив. Это большой подарок для меня.

Концерт проходит на волейбольной арене. Как у вас с волейболом, спортом?

Я вообще не спортсмен. Я люблю что-то менее экстремальное. Например, дротики покидать в дартс.

Отдыхать как любите?

Просто сплю обычно. Закрываю глаза, ложусь и отдыхаю.

Как Новый год встретили?

На корпортативе. У нас артистом, как правило, Новый год на работе проходит. Мы уже привыкли. К семье уже после праздников возвращаемся.

Ранее Сиб.фм опубликовал фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске.