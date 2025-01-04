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вчера 23:28
общество

Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Денис Шмаков

В Новосибирске вечером 4 января состоялась новогодняя дискотека 90-х. На сцену в «Локомотив-Арене» вышли одни из самых знаменитых групп тех лет — «Краски», «Отпетые мошенники», «Тутси» и другие. В зале собрались сотни зрителей. Сиб.фм публикует самые яркие фотографии этого события.

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 2

Во время первого выступления на концерте случился форс-мажор — в зале выключился свет. В это время группа «Тутси» исполняла песню «Чашка капучино». К счастью, технические неполадки продлились недолго. Хотя солистка «Тутси» Ирина Ортман успела сфотографироваться с несколькими фанатами.

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 3

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 4Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 5

После «Тутси» в дискотеке выступила группа PLAZMA и певец Данко.

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 6Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 7

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 8

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 9

Певец Данко поделился с новосибирцами радостным событием во время своего выступления. Он рассказал о своем новорожденном сыне.

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 10

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 11

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 12

После Данко на сцену вышла группа Total/Cherkunova.

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 13

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 14

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 15

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 16

Затем началось выступление группы «Краски». Артисты вышли под песню «А вы не трогайте меня».

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 17

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 18

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 19

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 20

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 21

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 22

Последними на сцену вышли «Отпетые мошенники». Они исполнили свои хиты «А у реки», «Пьянки гулянки», «Девочки бывают разные» и другие.

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 23

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 24

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 25

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 26

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 27

Фото Фото с фанатами и слезы под «Люби меня, люби». Опубликован фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске 28

Напомним, что Сиб.фм вел онлайн-трансляцию с концерта.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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