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общество

Жители Новосибирска подали около 3 000 жалоб детскому омбудсмену на травлю своих детей

Sib.fm

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова с тревогой констатирует прирост подобных дел.

По сводным данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области, за 11 месяцев 2024 года принято 2 831 жалоб от жителей региона.

«Это на 2,9% меньше показателей аналогичного периода прошлого года», цитирует издание РБК Новосибирск сообщение пресс-службы аппарата детского омбудсмена по НСО.

Чаще всего жалобы сибиряков связаны с защитой прав детей в семье, защитой прав на образование и по вопросам доступа к медицинским услугам. 240 из таких обращениях сигнализируют о травле ребятишек. Их прирост тревожит детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

Ранее портал «Сиб.фм» писал о том, что детский омбудсмен из Новосибирска рассказала о причинах буллинга в школах.

#жалобы #Новый год #Новосибирск #омбудсмен
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Оксана Чешенок
журналист

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