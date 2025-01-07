В нескольких районах Новосибирской области введён режим ЧС – сводка от 7 января 2025

Главное управление МЧС России по Новосибирской области в праздничный день 7 января сообщило о введение режима ЧС в двух районах региона. Подробности ниже.

Согласно суточным оперативным показателям функционирования органов управления и сил РСЧС Новосибирской области, опубликованных на официальном сайте ГУ МЧС по НСО, сегодня 7-го января 2025 года чрезвычайных ситуаций на контроле нет.

Однако сводка гласит о том, что с 09:00 28.12.2024 по 09:00 09.01.2025 Главное управление МЧС России по Новосибирской области переведено на «УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ».

Кроме этого, режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» действует на территории Мошковского района: причина — неудовлетворительное водоснабжение в селе Новомошковское.

Также в нескольких населённых пунктах Коченёвского района в связи с возможным ограничением подачи воды населению действует режим ЧС. За ситуацией следят органы местного управления и лично районные главы.

Возникли проблемы с питьевой водой и в населённых пунктах Ордынского района. В следствие превышения ПДК вредных веществ в питьевой воде районная администрация организовала подвоз чистой питьевой воды на обозначенные площадки в соответствии с расписанием.

В этот же период в городе Обь случилось аварийное отключение подачи воды в одном из многоквартирных жилых домов. Известно, что там проживают 36 человек, из них 5 детей. Пока идут восстановительные работы силами бригады ООО «Атлант-Строй», жителям подвозят питьевую воду автомобилем ЗИЛ-130 – 5 м3.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что Рождественские богослужения 7 января 2025 года будут охранять 11 тысяч спасателей.