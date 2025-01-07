Жителей Новосибирска предупредили о трескучих морозах после новогодних каникул

Эксперты Западно-Сибирский гидрометцентра распространили информацию о приближении классических Крещенских морозов.

Довольно мягкое начало новой зимы и новогодний период порадовали жителей и гостей столицы Западной Сибири высокими температурами и красивыми праздничными снегопадами.

Однако ни одна сибирская зима не обойдётся без морозов. По мнению старожилов села Веселовское Краснозёрского района, что на юго-западе Новосибирской области, «за тёплые зимние деньки придётся рассчитаться трескучими морозами».

Народное мнение разделят и опытные метеорологи нашего региона. По их расчётам, во второй половине текущего месяца погода компенсирует потепление, которое наблюдалось в начале января: к концу второй декады температура опустится до −25...−30 градусов ночью.

Днём также придётся укутаться в тёплые шарфы. Температура атмосферного воздуха не превысит и минус 23 градусов по шкале Цельсия.

По сведениям официального портала Новосибирского гидрометцентра, уровень январских снегопадов не превысит среднестатистические значения.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что синоптик Лапчик рассказал о глобальном потеплении и о погоде в Новосибирске.