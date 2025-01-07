Новосибирских пенсионеров обрадовали двойным повышением пенсий с февраля 2025

Согласно планам федеральных властей, с 2025 года январская индексация будет рассчитываться по уровню инфляции за истекший год. Однако в случае, если её процент в наступившем году превысит ушедший, то пособия по старости будут проиндексированы повторно.

Подобные тенденции наметились в новом 2025 году. Пожилые россияне, в том числе и жители Сибирского федерального округа, получили проиндексированные пенсии за январь. Процент повышения был равен уровню инфляции, который рассчитывается по итогам истекшего года. В 2024 году – это 7,3 %.

Однако скорость инфляционных процессов в текущем периоде оказалась опережающей и уже достигла 9,6-9,8 %.

«Поскольку инфляция вышла за прогнозируемые пределы, Минтруда утвердил решение о доиндексации пенсий в феврале 2025 года», пояснил ситуацию директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в беседе с крупными российскими СМИ.

По его экспертным прогнозам, как только Росстат оценит фактическую инфляцию, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в лучшем случае она будет известна в середине января. В итоге пенсионеры в феврале получат прибавку, которая сложится из разницы между прогнозируемым и фактическим уровнем инфляции – в денежном выражении февральская доиндексация составит порядка 500 рублей.

Ранее «Сиб.фм» писал, какие продукты стали лидерами инфляции в Новосибирске по итогам года.