Жители Новосибирска несут в суды патроны и рогатки

Судебные приставы нашего региона рассказали, какие запрещённые предметы проносят в зал суда сибиряки.
Строгие меры контроля на входе в здание суда и судебные залы не останавливают жителей нашей области от соблазна пронести не просто запрещённые, а довольно оригинальные предметы, применение которых в храме Фемиды предугадать сложно.
Судебные приставы составили целый ТОП изъятых вещей:
· клинок, спрятанный в трости;
· самодельная рогатка;
· пусковое устройство «Сигнал охотника»;
· патрон калибра 9 мм;
· нож в сложенном зонтике;
· медицинский скальпель;
· брючный ремень с пряжкой с двумя ножами внутри;
· туристический топор;
· набор вилок.
На этом фоне Служба судебных приставов напоминает сибирякам, что подобные действия попадают под статью 7.3 КоАП РФ и грозят неизбежной ответственностью.
Ранее портал «Сиб.фм» писал, как новосибирский судебный пристав уволился после угроз «Ленинской ОПГ».