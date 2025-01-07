79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
07 января, 11:54
пробки
2/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
07 января, 11:54
пробки
2/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 10:00
общество

Жители Новосибирска несут в суды патроны и рогатки

Pikabu.ru

Судебные приставы нашего региона рассказали, какие запрещённые предметы проносят в зал суда сибиряки.

Строгие меры контроля на входе в здание суда и судебные залы не останавливают жителей нашей области от соблазна пронести не просто запрещённые, а довольно оригинальные предметы, применение которых в храме Фемиды предугадать сложно.

Судебные приставы составили целый ТОП изъятых вещей:

· клинок, спрятанный в трости;

· самодельная рогатка;

· пусковое устройство «Сигнал охотника»;

· патрон калибра 9 мм;

· нож в сложенном зонтике;

· медицинский скальпель;

· брючный ремень с пряжкой с двумя ножами внутри;

· туристический топор;

· набор вилок.

На этом фоне Служба судебных приставов напоминает сибирякам, что подобные действия попадают под статью 7.3 КоАП РФ и грозят неизбежной ответственностью.

Ранее портал «Сиб.фм» писал, как новосибирский судебный пристав уволился после угроз «Ленинской ОПГ».

#запрет #суд #Новый год #Новосибирск #судебные приставы #уголовная ответственность
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Оксана Чешенок
журналист

Читайте в