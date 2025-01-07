Жители Новосибирска несут в суды патроны и рогатки

Судебные приставы нашего региона рассказали, какие запрещённые предметы проносят в зал суда сибиряки.

Строгие меры контроля на входе в здание суда и судебные залы не останавливают жителей нашей области от соблазна пронести не просто запрещённые, а довольно оригинальные предметы, применение которых в храме Фемиды предугадать сложно.

Судебные приставы составили целый ТОП изъятых вещей:

· клинок, спрятанный в трости;

· самодельная рогатка;

· пусковое устройство «Сигнал охотника»;

· патрон калибра 9 мм;

· нож в сложенном зонтике;

· медицинский скальпель;

· брючный ремень с пряжкой с двумя ножами внутри;

· туристический топор;

· набор вилок.

На этом фоне Служба судебных приставов напоминает сибирякам, что подобные действия попадают под статью 7.3 КоАП РФ и грозят неизбежной ответственностью.

Ранее портал «Сиб.фм» писал, как новосибирский судебный пристав уволился после угроз «Ленинской ОПГ».