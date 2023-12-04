Новосибирский судебный пристав уволился после угроз «Ленинской ОПГ»

Фигуранты потасовки приставов около отдела УФССП России по Октябрьскому району Новосибирска решили покинуть ряды ведомства: один отправится на СВО, другой – уволился.

Как утверждает Николай Сергеев, 5 ноября неизвестные звонили ему от имени «Ленинской братвы» и пытались вызвать на разговор по делу клиники «1+1». На это судебный пристав-исполнитель ответил, что готов встречаться только на своём рабочем месте – в отделе УФССП по Октябрьскому району Новосибирска и даже назвал адрес – улица Никитина, 11.

«Через несколько минут мне позвонил мой коллега из Октябрьского отдела ФССП Хохлов Алексей, и сказал, что он сейчас находится в какой-то машине и какие-то люди желают со мной поговорить, на что я ответил отказом и звонок прервался»,

— указывает в своих показаниях Николай.

Алексея Хохлова сначала посадили в тонированную Инфинити, а потом жёстко избили – так, что ему пришлось уйти на больничный.

Как выяснилось, звонивший Николаю Сергееву – это сотрудник ОСН ГУФССП России по Новосибирской области Дмитрий Беркетов. «Спецназовец» заявил, что просто хотел поговорить с коллегой.

«Я ему звонил, потому что соскучился. Какая клиника? Он напридумывал какую-то ерунду, и девушку туда вплёл, — рассказал Сиб.фм Дмитрий Беркетов.

— Я ему просто хотел помочь. Мне позвонили, начали узнавать за него. Я его хотел предупредить. Развился конфликт, он начал меня оскорблять».

«Спецназовец» говорит, что приехал разобраться после того, как его назвали п********. Также Дмитрий Беркетов заверил корреспондента Сиб.фм, что написал заявление на увольнение.

«Увольняюсь, еду на СВО»,

- заключил разговор Дмитрий Беркетов.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, второй пристав-исполнитель Николай Сергеев сначала взял самоотвод по делу клиники "1+1", а потом и вовсе уволился, но попросил не называть место его новой работы.

«Я уже на новой работе. По этому делу полная тишина, скорее всего Руководство Управления "замяли" конфликт, — сообщил Николай Сергеев.

– Алексей Хохлов перестал со мной общаться вообще. И считает меня виновным во всех событиях, так как верит в то, что это был межличностный конфликт между мной и Беркетовым. Знаю точно, что Беркетов отозвал свой рапорт на увольнение».

В Управлении ФССП России по Новосибирской области на запрос Сиб.фм ответили лишь то, что проверкой и разбирательством сейчас занимаются компетентные органы. В Следственном комитете подтвердили, что по данному факту проводится проверка.