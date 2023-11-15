«Братва из Ленинской ОПГ»: в Новосибирске избили пристава из-за дела клиники «1+1»

В Новосибирске разгорается скандал вокруг конфликта, который произошёл в Октябрьском отделе ФССП: один из приставов был избит, второму поступали угрозы от «Ленинской ОПГ». При этом дело опять имеет отношение к аресту имущества клиники «1+1».

Скандал вокруг выселения сотрудников частной клиники «1+1» из здания на улице Восход длился пол-лета и достиг апогея к августу: дошло до того, что приставы выносили на улицу лежачих пациентов. К компромиссу врачам и владельцу здания удалось прийти к середине первого осеннего месяца. Последним аккордом должна была стать передача имущества от имени Станислава Беляева приставам, которым предстоит реализовать его, чтобы покрыть задолженность клиники перед владельцем в 20 миллионов рублей.

Казалось бы, дальше уже должны были пройти стандартные процедуры, которые сотрудникам УФССП приходится реализовывать множество. Однако конфликт интересов в клинике «1+1» привёл к следующим событиям.

Братва из Ленинской ОПГ

Пристав-исполнитель отдела УФССП по Октябрьскому району Новосибирска Николай Сергеев рассказал Сиб.фм, как всё началось со звонка в 16.23 в воскресенье, 5 ноября.

«Мне позвонило неизвестное лицо с неизвестного номера. Я сбросил – так было дважды, я занят был и не мог ответить. После этого я перезвонил на первый номер телефона. Ко мне обратились по имени, сказали, что я пристав-исполнитель и веду дело клиники «1+1». Они представились Ленинской братвой, то есть ОПГ (организованная преступная группировка),

- рассказал Сиб.фм Николай Сергеев. – Мне сказали, что есть конкретный интерес насчёт дела, которое я веду. Я отказал и сказал, что могу встретиться и обсудить какие-то моменты только в приёмные часы на рабочем месте. После этого последовала тюремная лексика, и я просто бросил трубку».

Однако абонент успел сказать приставу-исполнителю, что их встреча обязательно состоится. Неприятным сюрпризом закончилась и попытка Николая Сергеева перезвонить на второй неизвестный номер.

«На звонок ответил молодой парень и сказал, что мы с ним являемся коллегами по работе, и он дал мой номер телефона ребятам с Ленинского, чтобы они поговорили со мной, так же он предостерёг меня, чтобы я с ними не встречался во избежание конфликтов, — продолжает Сергеев. – После данных телефонных звонков я через интернет установил, кому принадлежит номер телефона. Он принадлежит Дмитрию Беркетову, который является сотрудником ОСН ГУФССП России по Новосибирской области».

У коллеги Николай Сергеев безуспешно пытался выяснить, что от него хотят «Ленинские». Однако пристав из отряда силовой поддержки только говорил, чтобы он был осторожен: Сергеева могут убить или побить.

«После разговора с Дмитрием я в интернете узнал, что номер телефона, с которого мне звонили Ленинские, принадлежит 18-летнему Тимофею Г.. Я перезвонил Тимофею и сказал ему, что он поступает неправильно, представляясь от имени ОПГ и урожая моей жизни и здоровью,

- говорит Николай Сергеев. – В грубой форме Тимофей требовал сказать, где я нахожусь, с целью физической расправы надо мной, я сказал ему, что я постоянно нахожусь на Никитина, 11 (адрес ОСП Октябрьского района города Новосибирска) и сбросил вызов».

Аналогичный разговор, как говорит Сергеев, тем вечером у него состоялся и с коллегой Дмитрием. Тот также требовал, чтобы пристав-исполнитель вышел из отдела, иначе угрожал ему расправой.

«После того, как я прервал звонок, Дмитрий звонил мне ещё, однако я не ответил на звонок. Через несколько минут мне позвонил мой коллега из Октябрьского отдела ФССП Хохлов Алексей, и сказал, что он сейчас находится в какой-то машине и какие-то люди желают со мной поговорить, на что я ответил отказом и звонок прервался», — указывает в своих показаниях Николай.

О том, что происходило в тот момент в отделе Службы судебных приставов по Октябрьскому району, Николай Сергеев узнал позже. Буквально после его разговора по телефону Дмитрий Беркетов, и не один, появился по заявленному адресу – от коллег Сергеева он пытался добиться, где нужное лицо.

«Алексея Хохлова очень сильно избили, а так же пострадала сотрудница отделения, которая увидела драку и попыталась разнять Дмитрия с Алексеем, из-за чего получила удар рукой в грудь, а затем Дмитрий уронил Алексея на асфальт и пинал ногами по голове, а затем забрали служебное удостоверение Алексея, — говорит Сергеев. – Драка происходила с торца здания отделения, а нападавшие приехали на автомобиле «Инфинити» черного цвета без государственных номеров. Свидетелями драки были как минимум два сотрудника отделения».

Коллеги помогли избитому Алексею Хохлову вызвать сотрудников Росгвардии. Вместе с ними попавшийся под горячую руку неизвестных пристав-исполнитель поехал в отдел полиции, где написал заявление по поводу случившегося (обращение пострадавшего зарегистрировано).

«В больнице у Алексея зафиксировали тяжкие телесные повреждения. Свидетелями нападения группой лиц, были два сотрудника отделения, которые опознали нападавших как действующих сотрудников отделения специального назначения ГУФССП России по Новосибирской области, так как видели их ранее при исполнении служебных обязанностей, — утверждает Николай Сергеев.

- В момент нахождения Алексея в медицинском учреждении, неустановленные лица неоднократно пытались проникнуть в отделение, чтобы поговорить со свидетелями происшествия, однако это им не удалось».

Отобранное у Алексея Хохлова налётчиками удостоверение, по словам приставов из Октябрьского района, его коллегам передала Мария Жукова, сотрудник отдела ГМУ. Как документ оказался у неё, она не пояснила.

«Она лишь просила мирного урегулирования конфликта. Я сказал Марии, что данный конфликт будет решен только законным способом в рамках правового регулирования», — подчеркнул Николай Сергеев.

Угрозы и давление

Сейчас в потасовке приставов разбираются и правоохранители, и собственная служба безопасности УФССП России по Новосибирской области. Сиб.фм отправил запрос по поводу инцидента. В Службе судебных приставов ответили быстро, но пока не смогли разъяснить обстоятельства конфликта.

«В ответ на запрос, Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области сообщает: в настоящее время все обстоятельства произошедшего , по ситуации, указанной в запросе, выясняют компетентные органы»,

- кратко комментирует ситуацию врио руководителя УФССП России по Новосибирской области Фёдор Плесовских.

Между тем, Алексей Хохлов сейчас вынужден скрываться, опасаясь за свою жизнь. Николай Сергеев продолжает нести службу, но намерен добиться справедливости.

«Дмитрий угрожал мне и моей семье физической расправой. Наши сотрудницы узнали в нападавших и других сотрудников отдела специального назначения. У Алексея сейчас установлены тяжкие телесные повреждения», — заключил Николай Сергеев.

Корреспондент Сиб.фм также связался со вторым участником конфликта — Дмитрий Беркетов сначала отрицал, что присутствовал на месте избиения, но признался, что звонил Сергееву.

– Я хотел с ним пообщаться. Соскучился, — заявил Дмитрий Беркетов.

– Давайте серьёзно: что всё-таки произошло? – уточняю у собеседника.

– У меня с ним (Сергеевым – прим. Ред.) нет никаких конфликтов. При чём здесь какая-то клиника? Это он напридумывал какой-то ерунды, - ответил Беркетов.

Также собеседник предложил корреспонденту Сиб.фм для дальнейшего разговора личную встречу. Мы следим за развитием ситуации.