Участвовавший в потасовке пристав «спецназа» из Новосибирска отправится на СВО

Сотрудник ОСН ГУФССП России по Новосибирской области Дмитрий Беркетов, который принимал участие в потасовке приставов в Октябрьском районе написал заявление на увольнение и заявил, что отправится в зону СВО.

События, которые изучают сейчас следователи СКР, произошли в воскресенье, 5 ноября. Тогда судебному приставу-исполнителю Николаю Сергееву позвонили неизвестные и пытались назначить встречу от имени «Ленинской братвы» для решения вопроса об исполнительном производстве клиники «1+1».

Пристав предложил встретиться в рабочее время в Октябрьском отделе Новосибирска по адресу Никитина, 11. Также он «пробил», кто ему звонил и кому Николай Сергеев перезванивал.

«На звонок ответил молодой парень и сказал, что мы с ним являемся коллегами по работе, и он дал мой номер телефона ребятам с Ленинского, чтобы они поговорили со мной, так же он предостерёг меня, чтобы я с ними не встречался во избежание конфликтов,

— рассказывал Сиб.фм Николай Сергеев. – После данных телефонных звонков я через интернет установил, кому принадлежит номер телефона. Он принадлежит Дмитрию Беркетову, который является сотрудником ОСН ГУФССП России по Новосибирской области».

Сам Николай Сергеев в это время не был на работе, но через час ему позвонили коллеги из отдела и рассказали, что компания тех же неизвестных на тонированной Инфинити приехала и к ним. Пристава Алексея Хохлова усадили в машину и начали требовать от него, чтобы тот вызвал Сергеева. После отказа исполнителя избили.

Как рассказывают очевидцы, среди тех, кто устроил эту потасовку, был и Дмитрий Беркетов. «Спецназовец» не отрицает этого, но не связывает конфликт с рабочими моментами.

«Я ему звонил, потому что соскучился. Какая клиника? Он напридумывал какую-то ерунду, и девушку туда вплёл, — рассказал Сиб.фм Дмитрий Беркетов. — Я ему просто хотел помочь. Мне позвонили, начали узнавать за него. Я его хотел предупредить. Развился конфликт, он начал меня оскорблять».

Спецназовец объясняет, что ему самому позвонили неизвестные и начали интересоваться Николаем Сергеевым.

«Номер был неизвестен. Сказали: «ты же пристав?» Не сказали ни привет, ни пока. Я сказал, что туда лезть не хочу и трубку скинул. Нашёл телефон Сергеева, набрал его: жест доброй воли. Он на меня: «п******». Я что должен был делать, если меня так называют?».

Оскорбление Дмитрия Беркетова возмутило до глубины души. Он говорит, что поэтому и отправился к коллегам на разборки.

– Скажите, а зачем надо было Алексея Хохлова сажать в машину?

– На улице было холодно. Просто согреть, чтобы комфортно было поговорить.

– А избили тогда зачем?

– Он сам на меня кинулся. Видимо, испугался.

Также Дмитрий Беркетов сообщил корреспонденту Сиб.фм, что написал заявление на увольнение. Его в УФССП России по Новосибирской области уже подписали.

«Увольняюсь, еду на СВО»,

- заключил Дмитрий Беркетов.

Напомним, второй участник этого конфликта – пристав-исполнитель Николай Сергеев взял самоотвод по делу о выселении из здания на улице Восход клиники «1+1», которая задолжала владельцу здания 20 миллионов рублей.