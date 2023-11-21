В Новосибирске пристав после угроз от «Ленинской ОПГ» взял отвод по делу клиники «1+1»

В Новосибирске Следственный комитет РФ продолжает проверку после драки двух приставов возле Октябрьского отдела ФССП: один из исполнителей после налёта «спецназа» прячется, другой предпочёл взять самоотвод по делу клиники «1+1».

В Следственном комитете России по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что после событий, которые произошли 5 ноября около Октябрьского отдела ФССП, проводится проверка. В этот день приставу-исполнителю Николаю Сергееву позвонили несколько раз, настаивая на личной встрече.

«Ко мне обратились по имени, сказали, что я пристав-исполнитель и веду дело клиники «1+1». Они представились Ленинской братвой, то есть ОПГ (организованная преступная группировка), — рассказывал Сиб.фм Николай Сергеев.

– Мне сказали, что есть конкретный интерес насчёт дела, которое я веду. Я отказал и сказал, что могу встретиться и обсудить какие-то моменты только в приёмные часы на рабочем месте. После этого последовала тюремная лексика, и я просто бросил трубку».

Пристав-исполнитель заявил, что может встретиться только в рабочее время по адресу отдела – улица Никитина, 11. В это время группа неизвестных отправляется по указанному адресу. Под горячую руку попадает коллега Сергеева Алексей Хохлов.

«Алексея Хохлова очень сильно избили, а так же пострадала сотрудница отделения, которая увидела драку и попыталась разнять Дмитрия с Алексеем, из-за чего получила удар рукой в грудь, а затем Дмитрий уронил Алексея на асфальт и пинал ногами по голове, а затем забрали служебное удостоверение Алексея, — говорит Сергеев.

– Драка происходила с торца здания отделения, а нападавшие приехали на автомобиле «Инфинити» черного цвета без государственных номеров. Свидетелями драки были как минимум два сотрудника отделения».

После случившегося и Николай Сергеев и Алексей Хохлов написали заявления в полицию. Сергеев предпочёл также взять самоотвод.

«В клинике «1+1» сейчас проводятся завершающие исполнительские действия: должник забирает своё имущество, увозят его. Я отстранился от этого дела, написал рапорт о самоотводе, в виду того, что моему жизнью и здоровью угрожали, - сообщил Сиб.фм Николай Сергеев. – Хохлов прошёл судебно-медицинскую экспертизу: у него установлены тяжкие телесные повреждения, а именно у него сломан нос, многочисленные гематомы, ушибы. Но на данный момент уголовное дело ещё не возбуждено».

Как рассказал Николай Сергеев, все стороны конфликта уже дали показания. Также пристав сообщил, что его коллегу Хохлова неизвестные пытались выследить в поликлинике. Алексею, по словам Николая Сергеева, предлагали 50 тысяч рублей за моральный вред.

«Хохлову опять угрожали расправой. Ему повезло, что в поликлинике находились посторонние лица, которые сгладили этот конфликт. Руководством нашим также принимаются попытки, чтобы загладить это дело, и я не знаю уже, что делать»,

- заключил Николай Сергеев.

Как рассказал коллега, Алексей Хохлов около 3 недель провёл в больнице, но сейчас вынужден скрываться и не находиться по месту постоянного проживания. Пострадавшим приставам оказала помощь собственная служба безопасности ФССП. Однако в ведомстве комментировать детали не стали, ответив только, что по данному инцидент ведут проверку компетентные органы.

Также напомним, что юрист Денис Артемов, защищающий интересы Николая Сергеева, заявил, что приставы незаконно начали в отношении него исполнительное производство, а в его кабинет пытались проникнуть неизвестные.